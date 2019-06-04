Продавец и покупатель авто в Алматы оказались подозреваемыми в преступлении

Подозреваемый ранее дважды был судим за аналогичные преступления.

В Алматы задержаны угонщик и скупщик ворованных машин, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции мегаполиса.

По версии полицейских, 55-летний мужчина в одиночку угонял авто исключительно марки "ВАЗ-21213", с целью продажи и получения денежных средств. Кроме этого, задержан также скупщик - ценитель "полноприводных" машин.

- Подозреваемый чужие машины вскрывал отверткой. Проникнув внутрь автомобиля, он соединял провода замка зажигания, заводил и уезжал, как на своей. Таким образом, он совершил 4 аналогичных преступных эпизода. Найти постоянного покупателя злоумышленнику не составило особо труда . Им оказался его знакомый, житель Алматинской области, 1985 года рождения. Цена - втрое ниже рыночной. По словам скупщика, машину он приобрел, якобы, для родственника, для работ на поле. Так или иначе, машина была куплена без единого документа "из рук в руки", соответственно без какой-либо регистрации. Скупщик понимал, что машина была угнана, о чем он признался сам. Вот так в соблазне низкой цены несознательные граждане ведут дела с преступниками и сами попадают в статус подозреваемых лиц, - рассказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района подполковник полиции Еркин Амантаев.

Примечательно, что подозреваемый ранее дважды был судим за аналогичные преступления. На данный момент задержанный водворен в ИВС ДП Алматы. В отношении него проводится досудебное расследование по статья 188 УК РК.

- А в отношении же скупщика проводятся следственные действия в рамках зарегистрированного досудебного расследования по статье 196 УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем". Изъятые машины возвращены истинным владельцам, - резюмировал подполковник Амантаев.

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