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В Уральске девятикласснику сломали нос на экзамене в школе

Драку никто не остановил.

Фото : Vse42.ru4 июня 2019, 15:50

Пятнадцатилетний мальчик был госпитализирован в реанимацию городской многопрофильной больницы. Сейчас родители ученика просят разобраться в этом инциденте компетентные органы и наказать виновных, передает tdk42.kz.

Пятнадцатилетний девятиклассник Балгын Изимгерей вспоминает, что получил на экзамене "четверку", чему был очень рад. Но вот его одноклассника, знания которого оценили на "три" эта новость разозлила. И он пустил в ход кулаки.

- Мой одноклассник Нурадил начал меня избивать в коридоре школы. Бил по лицу и затылку. У меня из носа пошла кровь. Глаз заплыл, я ничего не видел. Пришел домой самостоятельно. Там мне стало плохо, я лег спать. Пришел в сознание уже в больнице? - отметил пострадавший.

Мама мальчика возмущена тем, что в школе никто не остановил драку.

- Родители Нурадила приходили, просили прощения. Но мы хотим, чтобы их сын ответил по закону. Странно, что в школе не обеспечили безопасность детей в ходе экзаменов. Где были преподаватели и охранники? Ребенок три дня провел в реанимации, до сих пор он плохо спит, - возмущена мать школьника Рая Сарсенгалиева.

В больнице отметили, что мальчик в ходе драки получил закрытый перелом носа и ушиб головного мозга.

- Мальчик поступил в тяжелом состоянии. Сейчас он выписывается на амбулаторное лечение, - сообщил заместитель главного врача городской многопрофильной больницы Бахтияр Ташкенбаев.

Сейчас заявление по факту избиения поступило в органы внутренних дел.


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