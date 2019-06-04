Стала известна дата открытия памятника Денису Тену

Открытие памятника состоится 13 июня - в день рождения погибшего фигуриста.

Фонд Дениса Тена анонсировал открытие мемориала памяти Дениса Тена, передает Zakon.kz.

Открытие памятника состоится 13 июня - в день рождения погибшего фигуриста, на месте трагедии, то есть на пересечении улиц Байсеитовой - Курмангазы.

Мемориал станет возможностью поклониться памяти спортсмена, который тренировался и побеждал во имя Казахстана.

В марте этого года руководитель управления спорта Алматы Рустем Байсеитов рассказал, что по увековечиванию имени спортсмена Дениса Тена проходит определенная работа. В том числе - создание памятника. Также стало известно, что управление спорта совместно с фондом Дениса Тена работает над проведением международного турнира его памяти осенью этого года.

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