Стала известна дата открытия памятника Денису Тену
Открытие памятника состоится 13 июня - в день рождения погибшего фигуриста.
Фонд Дениса Тена анонсировал открытие мемориала памяти Дениса Тена, передает Zakon.kz.
Открытие памятника состоится 13 июня - в день рождения погибшего фигуриста, на месте трагедии, то есть на пересечении улиц Байсеитовой - Курмангазы.
Мемориал станет возможностью поклониться памяти спортсмена, который тренировался и побеждал во имя Казахстана.
В марте этого года руководитель управления спорта Алматы Рустем Байсеитов рассказал, что по увековечиванию имени спортсмена Дениса Тена проходит определенная работа. В том числе - создание памятника. Также стало известно, что управление спорта совместно с фондом Дениса Тена работает над проведением международного турнира его памяти осенью этого года.
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