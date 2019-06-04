Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Стала известна дата открытия памятника Денису Тену

Открытие памятника состоится 13 июня - в день рождения погибшего фигуриста.

Фото : Қазақстан халқы Ассамблеясы4 июня 2019, 16:43

Фонд Дениса Тена анонсировал открытие мемориала памяти Дениса Тена, передает Zakon.kz.

Открытие памятника состоится 13 июня - в день рождения погибшего фигуриста, на месте трагедии, то есть на пересечении улиц Байсеитовой - Курмангазы.

Мемориал станет возможностью поклониться памяти спортсмена, который тренировался и побеждал во имя Казахстана.

В марте этого года руководитель управления спорта Алматы Рустем Байсеитов рассказал, что по увековечиванию имени спортсмена Дениса Тена проходит определенная работа. В том числе - создание памятника. Также стало известно, что управление спорта совместно с фондом Дениса Тена работает над проведением международного турнира его памяти осенью этого года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты