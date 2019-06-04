Акционеры одобрили присоединение двух банков к АО "Tengri Bank"

О намерении трех банков объединиться стало известно в начале мая текущего года.

На собрании акционеров принято решение о присоединении АО "AsiaCredit Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" к АО "Tengri Bank", передает Zakon.kz со ссылкой на сайт KASE.

- 31 мая 2019 года на совместном общем собрании акционеров АО "Tengri Bank", АО "AsiaCredit Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" была одобрена реорганизация трех финансовых институтов в форме присоединения АО "AsiaCredit Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" к АО "Tengri Bank". Утверждение коэффициентов обмена акций и доли участия текущих акционеров трех банков в объединенном банке планируется в начале июля 2019 года по итогам заключения международных финансовых консультантов по результатам оценки стоимости чистых активов трех банков, - сказано в размещенном сообщении.

О намерении трех банков объединиться стало известно в начале мая текущего года.

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