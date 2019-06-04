Систему полицейского патрулирования изменили в Алматы

Теперь маршруты пешего патрулирования привязаны к участковым пунктам полиции.

Маршруты пешего патрулирования отныне будут разрабатываться, согласно участкам опорных пунктов полиции. На сегодняшний день в разрезе Алматы имеются 102 УПП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как отметили в ведомстве, основной задачей пешего патрулирования является предупреждение, пресечение, профилактика и раскрытие преступлений по горячим следам во дворах, улицах и общественных местах, а также обслуживание поступивших сигналов на пульт "102".

Был проведен специальный анализ, свидетельствовавший о том, что в виду большого автомобильного трафика в мегаполисе, зачастую к местам событий, происшествий и преступлений легче добраться пешком. Такая мобильность, прежде всего, гарантирует оперативное разбирательство и в случае преступлений, их раскрытие по горячим следам.

- Следует заметить, что каждый участок делится на микроучастки, и за каждым из них закреплен определенный участковый инспектор. Теперь же правопорядок на участках будут контролировать и пешие наряды полиции, куда включены бойцы СОБР и военнослужащие Национальной Гвардии. В целом, отметим, что институт "пешего патрулирования" - для Алматы не новшество, на протяжении многих лет правопорядок в жилом массиве и наиболее густонаселенных зонах, общественных местах контролируется пешими патрулями. Сегодня эта форма несения службы усовершенствована и стала намного удобнее, и как следствие, мы уверены в оздоровлении криминогенной обстановки в городе. В перспективе – объединение сил и ресурсов с КСК. В рамках цифровизации будут интегрированы информационные банки данных и создан единая платформа для обмена сведениями, - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Избасар Бектуров.

Также в полиции дополнили, что в течение прошлого месяца пешими нарядами на вверенных участках раскрыто 26 преступлений. А с начала года выявлено 9 тысяч 253 правонарушения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!