Уголовные дела жертв политических репрессий показали полицейские Алматы

На экскурсии были представлены уголовные дела в оригинале на таких личностей как А .Байтурсынов, С. Сейфуллин, Т. Жургенов М. Дулатулы и других.

Полиция Алматы показала студентам уголовные дела на видных деятелей, ставшими жертвами политических репрессий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В музее Департамента полиции провели экскурсии для студентов алматинских колледжей и учеников общеобразовательных школ. Мероприятие направлено на почтение памяти жертв политических репрессий: отдать дань уважения тем, кто в самые тяжкие годы не смирился с террором и злом.

- Подрастающее поколение должно знать и помнить о тех временах, о людях, чьими именами названы улицы и различные учреждения по всей республике. Именно здесь, во времена становления столицы города Алма-Аты, Казахской АССР, проживали и работали большинство представителей интеллигенции. Здесь же производились задержания и осуждения. На экскурсиях мы стараемся довести до молодежи для понимания и представления полной картины тех лет. Тогда не было понятий о презумпции невиновности, не было адвокатской защиты, так же как и не было открытых судов. Видным деятелям культуры и науки предъявляли абсурдные обвинения и расстреливали, либо отправляли в концлагеря. Аналогичные мероприятия мы проводили и будем проводить на постоянной основе. Не знать о событиях того времени - не знать ничего, - резюмировал заместитель начальника Управления кадровой политики ДП Алматы подполковник полиции Айдын Бельгибаев.

На экскурсии были представлены уголовные дела в оригинале на таких личностей как А .Байтурсынов, С. Сейфуллин, Т. Жургенов М. Дулатулы, А. Ермеков, Х. Досмухамедулы, М. Тынышбайулы, М. Жумабай, И. Жансугуров, Б. Майлин, С. Асфендияров Н. Нурмаков, С. Ходжанов, У. Кулумбетов, О. Исаев, О. Жандосов, Ж. Садвакасов, и др.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!