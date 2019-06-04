На 3 года осужден старший следователь по особо важным делам СЭР за взятку

Приговор в отношении него вынес суд №2 Актобе.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении старшего следователя по особо важным делам службы экономических расследований ДГД области Б. Мерей по факту получения взятки в сумме 1,7 млн тенге от руководителя частной фирмы за прекращение уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности последнего, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда №2 Актобе Мерей признан виновным в получении взятки за незаконные действия и осужден к 3 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, в Национальном банке РК и его ведомствах, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50 процентов, а также национальных компаниях и холдингах.

Он также лишен специального звания "квалификационный класс 3 категории".

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