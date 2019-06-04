Умерла первая леди Израиля
В марте супруга президента перенесла трансплантацию легкого.
Фото : kan.org.il4 июня 2019, 18:09
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает РИА Новости.
В марте супруга президента перенесла трансплантацию легкого.
Операция ей потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил свои соболезнования.
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