Умерла первая леди Израиля

В марте супруга президента перенесла трансплантацию легкого.

Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает РИА Новости.

В марте супруга президента перенесла трансплантацию легкого.

Операция ей потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил свои соболезнования.

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