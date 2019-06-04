Продолжается расследование в отношении трех человек, подозреваемых в экстремизме

Подозреваемым ранее неоднократно разъяснялись правовые последствия нарушения законодательства.

В настоящее время Следственным Управлением Департамента полиции города Алматы продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.405 УК РК – участие в деятельности экстремистской организации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

Подозреваемым ранее неоднократно разъяснялись правовые последствия нарушения законодательства, применялись меры административного воздействия. Однако они, игнорируя законные требования, продолжали систематически призывать и участвовать в антиобщественных действиях запрещенной экстремистской организации.

2 июня, решением следственного суда города Алматы к фигурантам применена мера пресечения на период досудебного расследования в виде домашнего ареста.

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