Полицейские СКО раскрыли разбойное нападение на пенсионерку

С трудом высвободившись, сиделка позвонила по телефону "102".

Ночью 17 мая двое неизвестных, выставив стекло, проникли в частный дом, где находились пенсионерка и сиделка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Преступники связали и избили женщин, требуя выдать деньги. Забрав найденную наличность свыше полумиллиона тенге, а также сумочку сиделки, они скрылись. С трудом высвободившись, сиделка позвонила по телефону "102".

На раскрытие разбоя были ориентированы сотрудники всех оперативных подразделений области и города. Участковые инспектора полиции и сотрудники батальона патрульной полиции тщательно проверяли подучетный контингент и всех подозрительных лиц. Сотрудники областного Управления и территориальных отделов криминальной полиции по крупицам собирали информацию. В том числе, изучая записи с камер видеонаблюдения, по которым были отслежены передвижения автомобилей преступников.

- В итоге были установлены подозреваемые лица: уроженец СКО, ныне житель столицы 1978 г.р., ранее неоднократно судимый за грабежи и разбой, и его знакомый, петропавловец 1970 г.р., имеющий две судимости за сбыт наркотиков, - говорит начальник УКП ДП СКО полковник полиции Петр Климов. – Ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 192 Уголовного кодекса РК "Разбой". Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС, - говорится в сообщении.

Всего с начала года в области зарегистрировано пять разбойных нападений, все раскрыты.

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