Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Около 130 актюбинцев получили консультацию по программе "Бақытты отбасы"

На ярмарке желающих записывали на тестирование для поступления на госслужбу и проводили мастер-класс по изучению Законодательств РК.

Фото : пресс-служба АДГСПК по Актюбинской области4 июня 2019, 19:32

На очередной ярмарке государственных услуг консультация компетентных специалистов была акцентирована на самой актуальной услуге среди населения - "Назначение государственной адресной социальной помощи", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента АДГСПК по Актюбинской области.

Сюда же организаторы, это областной департамент АДГСПК и акимат города Актобе пригласили сотрудников "Жилстройсбербанка", чтобы они дали полное разъяснение обратившимся по программе "Бақытты отбасы".

По словам специалистов управления госуслуг желающих было немало. В течении дня к специалистам обратились около 130 граждан.

- Именно по этим услугам к нам часто обращаются граждане, что и послужило поводом для организации ярмарки. Мы хотим дать дельные советы и направление в решении их бытовых проблем. На данном мероприятии граждане также смогли получить необходимую консультацию в таких сферах как земельные отношения, архитектуры и градостроительства, жилищные отношения, социальной защиты и занятости, образования, - сказала и.о руководителя управления государственных услуг Нуркамал Шамишева.

Кроме того, на ярмарке желающих записывали на тестирование для поступления на госслужбу и проводили мастер-класс по изучению Законодательств РК.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты