Около 130 актюбинцев получили консультацию по программе "Бақытты отбасы"

На ярмарке желающих записывали на тестирование для поступления на госслужбу и проводили мастер-класс по изучению Законодательств РК.

На очередной ярмарке государственных услуг консультация компетентных специалистов была акцентирована на самой актуальной услуге среди населения - "Назначение государственной адресной социальной помощи", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента АДГСПК по Актюбинской области.

Сюда же организаторы, это областной департамент АДГСПК и акимат города Актобе пригласили сотрудников "Жилстройсбербанка", чтобы они дали полное разъяснение обратившимся по программе "Бақытты отбасы".

По словам специалистов управления госуслуг желающих было немало. В течении дня к специалистам обратились около 130 граждан.

- Именно по этим услугам к нам часто обращаются граждане, что и послужило поводом для организации ярмарки. Мы хотим дать дельные советы и направление в решении их бытовых проблем. На данном мероприятии граждане также смогли получить необходимую консультацию в таких сферах как земельные отношения, архитектуры и градостроительства, жилищные отношения, социальной защиты и занятости, образования, - сказала и.о руководителя управления государственных услуг Нуркамал Шамишева.

Кроме того, на ярмарке желающих записывали на тестирование для поступления на госслужбу и проводили мастер-класс по изучению Законодательств РК.

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