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Начальник отдела миграционной службы Костаная подозревается в коррупции

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Фото : zakon.kz4 июня 2019, 19:49

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области выявлен факт получения взятки начальником отдела миграционной службы Управления полиции города Костанай, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Он подозревается в систематическом получении взятки в общей сумме 300 тыс. тенге от иностранных граждан за общее покровительство, беспрепятственную регистрацию и оформление вида на жительство.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.


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