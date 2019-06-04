Многодетные матери: героини или халявщицы?

Многодетные матери требуют жилье и кому-то его даже дают. Но в чем логика?

Волна недовольных многодетных матерей растет с каждым месяцем. Они требуют жилье и улучшенные условия для жизни. Но многие казахстанцы задаются вопросом, настолько ли они героини, как принято это считать? Zakon.kz разбирался в этом вопросе.

Дайте квартиру!

На просторах интернета гуляют подобные видео, где женщины не просят, а требуют дать им жилье, без процентов и "всего остального". Наглость второе счастье – девиз по жизни людей, не думающих о будущем своих "любимых" детей.

- Чтобы нам дали жилье! Всем матерям (многодетным – прим. ред.)! Чтобы дали бесплатное жилье без комиссий, без всяких процентов, без всяких взносов! В Астане конечно! – прокричала на видео женщина.

Многодетные матери требуют жилье и кому-то даже дают. Но в чем логика? Имея на руках по пять, а то и десять детей, квартира не сделает жизнь лучше. Она может как-то помочь, но давайте посмотрим правде в лицо. Для больших семей нужна большая квадратура квартиры, следовательно, и плата за коммунальные услуги будет не маленькая. Получив квартиру сегодня, завтра "героини" будут требовать снизить или простить долги за коммуналку, проезд в автобусе, продукты и другое. Почему бы не просить образование для своих детей? Работу для себя и детей? Возможности реализоваться и быть полезными обществу?

Количество не значит качество

Имея на руках от четырех детей и не имея при этом денег на их содержание и воспитание, что может вырасти из этих малышей? Что эти юные глазки увидят? Постоянное недоедание, отсутствие игрушек, постоянно озлобленных родителей, они будут чувствовать зависть к другим ребятишкам, у которых есть велосипед, которые кушают мороженое и ходят в аквапарки. У многих многодетных матерей есть дети, которые стали совершеннолетними, но из-за отсутствия возможности, они не могут получить высшее образование, и вынуждены просто махнуть рукой на свое светлое будущее.

Психологи в один голос заявляют, что поведение и характер ребенка закладывается в детстве. Если он видел в детстве насилие, то не исключено, что во взрослом возрасте из него вырастит убийца, насильник, грабитель. Если не дополучал еду и бедствовал, то это отличный бэкграунд для воришки.

Так не благоразумней ли родить двух-трех ребятишек и вырастить из них полноценных граждан своей страны, которые будут уметь деньги зарабатывать, а не жить "на халяву".

Дети – источник для наживы

Но все, что было написано выше лишь мысли вслух, есть реальные факты того, что многодетные родители просто идут на мошенничество лишь бы оторвать себе кусок бесплатно.

Складывается впечатление, что для таких требующих мамочек дети стали не смыслом жизни и источником любви, а средством для наживы. Например, в суды города Шымкента повально семьи стали подавать на развод. Причина банальная "не сошлись характером", но наделе выясняется, что этот акт проводится для того, чтобы снизить общесемейный доход и попасть в категорию малообеспеченных и получать социальную поддержку и помощь.

- Бывает, что заявление поступает, смотрим – человек вроде обеспеченный. А он просит исключить сведения об отце в актовой записи о рождении ребенка. Ведь в этом случае ребенок уже считается ребенком без отца. И доход отца уже учитываться не будет. То есть, если отец имеет доход в 150 тысяч тенге, а мать не работает и сведения об отце исключаются, то получается, что мать с ребенком живут самостоятельно, доходов не имеют и могут рассчитывать на получение соцпомощи. А если сведения об отце не исключили (почему они и подают такие заявления), то отец обязан платить алименты на содержание ребенка, и получается, что семья уже имеет какой-то доход и не может рассчитывать на пособие, – разъяснил сложившуюся ситуацию судья Енбекшинского суда Кайрат Избасаров.

Вот, что пишут в социальных сетях:

- Проблема в том, что в нашем регионе есть очень много семей, которые рожают детей только ради пособий, малолетние дети потом гуляют на улице без присмотра как бараны на выпасе, если увеличить пособия или выдавать жилье, таких станет еще больше.

- Надо строить бесплатные государственные детсады, школы, где детей буду обеспечивать образованием и необходимым материалом бесплатно и без дополнительных поборов с родителей. И качественная бесплатная медицина. Вот это на самом деле будет помощь родителям.

- Я против выдачи жилья хоть камнями забросайте, почему я человек, который работает на двух работах с бабушкой и женой честным путем никогда не куплю квартиру... А тот, кто просто наделал детей и обрек их на нищее будущее, должен получить квартиру, простите, давайте я тоже тогда наштопаю детей и буду ждать квартиру. Я не против выдачи малоимущим пособий и социальной помощи (одежда, продукты, бесплатные лекарства).

Помимо многодетных матерей, в стране живет очень много других людей, которые спасают людям жизни, обучают, лечат – приносят больше пользы. Так может, стоит помогать им?

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