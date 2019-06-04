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Эрдоган поздравил Назарбаева с Ораза айт

В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы казахстанско-турецкого сотрудничества.

Фото : azh.kz4 июня 2019, 20:15

Состоялся телефонный разговор Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе телефонного разговора Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с праздником Ораза айт и пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов, а народу Казахстана – процветания и благополучия.

В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам казахстанско-турецкого сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.


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