Эрдоган поздравил Назарбаева с Ораза айт
В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы казахстанско-турецкого сотрудничества.
Состоялся телефонный разговор Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе телефонного разговора Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с праздником Ораза айт и пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов, а народу Казахстана – процветания и благополучия.
В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам казахстанско-турецкого сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!