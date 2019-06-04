Набирает обороты стихийная акция под хэштегами #МеніңТуым #МойФлаг

Первые публикации под хэштегами #МеніңТуым #МойФлаг впервые появились в сети около месяца назад, и с тех пор к акции присоединяются все новые и новые люди.

В социальных сетях продолжает развиваться и набирать обороты стихийная акция под хэштегами #МеніңТуым #МойФлаг. Уже около 700 человек опубликовали на своих страничках в соцсетях портреты и селфи с государственной символикой Республики Казахстан, и в комментариях рассказывают о себе, нашей стране, признаются в любви к нашей Родине, сообщает Zakon.kz.

Многие участники акции – студенты казахстанских или зарубежных вузов. Некоторые молодые люди признаются, что наш флаг – это частичка Родины, которая греет душу, и придает им сил в учебе и труде.

Школьники выкладывают фотографии с последних звонков или выпускных, и в каждой фотографии обязательно фигурирует Государственный флаг Республики Казахстан.

Участники акции постарше, как правило, публикуют свои фото на фоне флага, и с комментариями в виде цитат из стихов казахстанских поэтов. Фотографиями дело не ограничивается. В рамках акции появился ряд видеороликов, в которых граждане Казахстана рассказывают о своем трепетном и патриотическом отношении к нашей стране и ее государственным символам.

Первые публикации под хэштегами #МеніңТуым #МойФлаг впервые появились в сети около месяца назад, и с тех пор к акции присоединяются все новые и новые люди, самых разных социальных статусов, возраста, образования и географического местоположения.

Конституционный Закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года. Государственные символы - это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются – Государственный Флаг, Государственный Герб и Государственный гимн.

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