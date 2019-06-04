Четырехлетний мальчик получил тяжелую травму головы в Актау

Ребенок ударился головой о камень на набережной.

Инцидент произошел 3 июня на набережной 15 микрорайона Актау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.



Примерно 04:30 часов утра в приемный покой Мангистауской областной детской больницы поступил мальчик 2015 года рождения. У ребенка диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, линейный перелом лобной кости справа, острую массивную эпидуральную гематому правой лобной височной области, а также отек головного мозга, дислокационный синдром и постгеморрагическую анемию тяжелой степени.



По словам родителей ребенка, мальчик получил травму, ударившись головой о камень на набережной.





- Врачами детской больницы было произведено операционное вмешательство путем декомпрессионной трепанации черепа в правой лобно-височной области, а также удаление острой эпидуральной гематомы. Полтора часа медики боролись за жизнь ребенка. Операция прошла успешно. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо, в сознании, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

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