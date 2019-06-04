Чиновники в Акмолинской области не могут решить, кто должен ремонтировать плотину

Жаловаться люди начали еще в марте. Тогда прорвало Кенесаринскую плотину, талые воды разрушили насыпной мост и едва не затопили Кокшетау.

В Акмолинской области жители все еще страдают от последствий весеннего паводка. Несмотря даже на то, что воды в реке уже почти нет. Все дело в размытой дамбе, которую унесло талыми водами еще в марте. Теперь люди не могут выгнать скот на пастбища и боятся за свои дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Через вязкую грязь, долго и мучительно приходится преодолевать дорогу к пастбищам скотине села Кенесары. Люди рассказывают о случаях, когда в жиже застревали десятки коров сразу. Но другого пути для животных нет.

Жители Кенесары говорят: страшнее было, когда дамбу только смыло. Скот все равно приходилось пасти на той стороне. А других дорог из села попросту нет. С одной стороны поселок огибает железная дорога, а с другой – скоростной автобан. Но на все просьбы жителей чиновники почему-то до сих пор не обращали внимания.

Жаловаться люди начали еще в марте. Тогда прорвало Кенесаринскую плотину, талые воды разрушили насыпной мост и едва не затопили Кокшетау. Причем водой размыло берега так, что некоторые дома оказались у пропасти. Но чиновники говорят, ничего страшного здесь нет.

- В настоящее время опасности как таковой нет. Единственный вопрос здесь у нас есть: к береговой зоне близко расположен один дом, вернее, его хозпостройки. Мы неоднократно и письменно, и устно просили его, чтобы он эти хозпостройки отнес немножко дальше береговой зоны, - говорит руководитель отдела ЖКХ Бурабайского района Кайыргелды Мусин.

Еще чиновник пообещал, что между селом и пастбищем сделают насыпь, чтобы люди могли спокойно пасти скот. А вот с самой плотиной все оказалось гораздо сложнее. В районе сообщают, что по их документам за ней должны следить в "Казводхозе". Но там заверили, что сооружение к ним не относится.

- Этот объект долгие годы являлся собственностью коммунальной, в районе. Я думаю, они сами должны все это дело сделать, - считает директор Акмолинского филиала РГП "Казводхоз" Уали Дали.

Кто в итоге будет ремонтировать Кенесаринскую плотину, так и осталось непонятным. Поэтому следующих паводков со страхом ждут только жители. Тем более что прорывает ее уже не первый раз.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!