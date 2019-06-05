Казахстанцы завоевали шесть медалей на международном турнире по легкой атлетике

Всего в активе команды шесть медалей: четыре золотые, одна серебряная и одна бронзовая.

В китайском Чунцине завершился первый этап международного легкоатлетического турнира Asian Grand Prix Series. Команде Казахстана удалось завоевать шесть медалей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В беге на 100 метров не было равных Ольге Сафроновой. Также на первую ступень пьедестал поднялись Иван Иванов (толкание ядра), Михаил Литвин (400 метров), Маргарита Мукашева (800 метров).

Надежда Дубовицкая в прыжках в высоту смогла завоевать серебряную медаль. А Рима Кашафутдинова, Элина Михина, Ольга Сафронова и Светлана Голендова в эстафете 4 по 100 метров замкнули тройку лучших.

Таким образом, в активе команды шесть медалей: четыре золотые, одна серебряная и одна бронзовая.

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