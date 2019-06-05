С 5 по 18 июня в Нур-Султане перекроют часть улиц

На участке от улицы Сауран до проспекта Мәңгілік Ел по улице Алматы планируются строительные работы.

С 5 по 18 июня 2019 года в связи с проведением ремонтных работ будет частично перекрыто движение автотранспортных средств по улице Алматы на участке от улицы Сауран до проспекта Мәңгілік Ел, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нұр-Сұлтан совместно с Управлением административной полиции ДВД города Нұр-Сұлтан в рамках среднего ремонта автомобильных дорог планирует начать работы по улице Алматы на участке от улицы Сауран до проспекта Мәңгілік Ел.

В связи с чем, с 5 по 18 июня текущего года на указанном участке будет частично перекрыто движение автотранспортных средств.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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