17-летняя девушка прибегла к эвтаназии из-за депрессии

Родители Ноа не знали о таком решении и были шокированы случившимся.

17-летняя Ноа Потховен умерла у себя дома. Она долго лечилась от тяжелой депрессии после того, как она трижды стала жертвой насильников в 11 и в 14 лет. Незадолго до смерти она написала о своем решении в Instagram и попросила подписчиков не пытаться ее переубедить.

Врачи сделали ей смертельную инъекцию через два дня после того, как ей исполнилось 17 лет — именно с этого возраста в стране разрешено получать такую услугу без разрешения родителей.

Родители Ноа не знали о таком решении и были шокированы случившимся. Девушка оставила в своей комнате пластиковый контейнер с прощальными письмами к родственникам и друзьям. Она провела много лет в психиатрических клиниках, а в 16 лет написала автобиографическую книгу "Побеждать или учиться", где описывала свою жизнь.

По голландским законам эвтаназия разрешена детям с 12 лет в том случае, если врач признает их страдания несовместимыми с жизнью. В 2017 году таким способом ушли из жизни 6,5 тысячи человек — примерно 4,5 процента от всех смертей в стране.

В августе 2018 года сообщалось, что в Бельгии медики провели эвтаназию двум тяжело больным мальчикам девяти и 11 лет. Они стали самыми юными пациентами, которых подвергли смертельной инъекции.

Источник: Lenta.ru

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