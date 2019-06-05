Среди ликвидаторов аварии на ЧАЭС нашли темнокожего

Он служил в 210 понтонно-мостовой бригаде.

Одним из ликвидаторов аварии на ЧАЭС был темнокожий парень по имени Игорь Хиряк, пишет "theБабель".

Он родился в 1967 году, в десять лет переехал в Череповец Вологодской области. В 1985 году Игоря призвали на срочную службу в армию, он попал в 210-ю понтонно-мостовую бригаду - это объединение инженерных войск Украины, которое базировалось в Киеве. В состав бригады входила и часть № 75110, где служил Игорь. Солдаты этой части ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы с апреля 1986 по ноябрь 1990 года.

26 апреля 1986 года генерал-полковник Осипов поставил части задачу выдвинуться в район Чернобыля и навести понтонный мост через Припять, чтобы потом эвакуировать жителей. Полк без оружия, только с противогазами, приехал на расстояние около четырех километров от электростанции. В ночь на 2 мая навели мост. В том же году командир части полковник Иван Язовских наградил Хиряка благодарственной грамотой за "образцовое выполнение долга перед Родиной". После службы Игорь вернулся в Череповец, где и живет до сих пор. Фотографии из Чернобыля он выложил к 30-летию Чернобыльской трагедии в 2016 году в социальную сеть "ВКонтакте".

Судя по профилю Игоря, он любит участвовать в исторических реконструкциях, а в 2014 году снялся в малобюджетном российском фильме "Заклятие Велеса". Есть у него в профиле и снимки из оккупированного Крыма, они датированы 2015 годом: Игорь отдыхал в поселке Черноморское и был в Ялте. Сейчас Игорь выступает со стендап-камеди командой Amsterdam, живет в частном доме, ведет хозяйство. 21 апреля он выложил снимок, где он позирует в своем дворе с украинским флагом.

Ранее британская актриса и сценаристка Карла Мери 1 июня написала твит о том, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль", потому что в нем нет темнокожих актеров. Пользователи раскритиковали этот твит, а в комментариях в основном советовали девушке учить историю и объясняли, что темнокожий ликвидатор в Чернобыле смотрелся бы не к месту. В конце концов Карла Мери обозвала всех, кто с ней не согласен, расистами, удалила твит и закрыла свою ленту.

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