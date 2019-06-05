Головкин подарил казахстанцу билет на бой на открытой тренировке в Нью-Йорке

Болельщики пришли поддержать боксера.

Казахстанский болельщик Аскар Байбосынов, учащийся и работающий в Нью-Йорке, стал обладателем билета на бой Геннадия Головкина с канадцем Стивом Роллсом, подписанного лично GGG, сообщают Vesti.kz.

Он пришел с казахстанским флагом на открытую тренировку GGG на арене на арене Madison Square Garden, после чего ему и еще одной болельщице подарили билеты.

- Я узнал, что Головкин будет проводить открытую тренировку, и первым делом отпросился с работы. Приехал и сразу начал болеть. И мне команда GGG подарила билет на бой с автографом. Я даже не знаю, что сказать! У меня эмоции зашкаливают! Спасибо Геннадию! - поделился эмоциями Аскар Байбосынов.

После тренировки Головкин устроил для болельщиков автограф-сессию. Казахстанские фанаты еще долго не хотели отпускать звезду бокса с мероприятия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing) 4 Июн 2019 в 12:35 PDT

Бой Головкин - Роллс станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По времени Казахстана поединок начнется уже утром 9 июня.

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