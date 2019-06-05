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На съемках нового фильма о Бонде произошел взрыв

Пострадал один из членов съемочной группы.

Фото : Twitter5 июня 2019, 06:56

На съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв, передает Lenta.ru.

Взрыв был запланирован в ходе картины, однако вышел из-под контроля. В результате пострадал один из членов съемочной группы. Также были повреждены декорации в британской студии Pinewood, где проходят съемки. Оторвалась часть крыши павильона и панели на стене.

23 мая стало известно, что актер Дэниел Крейг, исполнивший главную роль в нескольких фильмах Бондианы, получил травму во время съемок на Ямайке. Ему проведут операцию на лодыжке. Госпитализация артиста не повлияет на сроки выхода 25-й части саги, которую должны выпустить в апреле 2020 года. Ее официальное название пока не раскрывают.


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