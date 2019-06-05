Ораза Айт – это праздник прощения и милосердия, поэтому необходимо очистить душу от обид и злобы, чтобы встретить начало нового месяца в мире и согласии.

Мусульмане Казахстана отмечают Ораза айт (Ураза байрам, Ид аль-фитр) – праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан. Верующие приступят к торжеству после прочтения коллективной молитвы - ид-намаз, сообщает Sputnik Казахстан.

У праздника нет точной даты, так как время самого месяца Рамадан определяется в зависимости от смены фаз луны. Начало нового месяца определяется на основе методологии международных астрономических исследовательских центров.

В 2019 году Ораза айт в Казахстане отмечают 5 июня.

Торжественное богослужение в первый день Ид аль-фитр начинается в мечетях примерно через 30-40 минут после восхода солнца (окончание времени утреннего намаза). Начало праздничной проповеди меняется в зависимости от региона.

Слово "айт" означает "оплата". Мусульмане верят, что в Ораза айт Всевышний воздает и наделяет милостью человека за каждое его деяние и поклонение, совершенное в месяц поста и смирения Рамадан.

Что нужно делать в Ораза айт

До наступления Ораза айт правоверному мусульманину необходимо раздать милостыню "Садақа – фитр". Минимальный размер пожертвований по стране – 300 тенге (меньше доллара).

В день праздника считается благом встать рано утром, нарядно одеться и совершить айт-намаз. Нужно навестить и поздравить родителей, родственников и соседей и быть приветливыми со всеми.

Верующие поздравляют друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).

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