Зарядки для Tesla откроют в Казахстане в этом году
Сеть Supercharger сможет охватить территорию от Лондона до Пекина.
Фото : Pixabay5 июня 2019, 08:34
Зарядные станции для Tesla откроют в Казахстане в этом году. Об этом в Twitter сообщил Илон Маск, передает Zakon.kz.
Tesla Superchargers & service centers coming to Kazakhstan this year— Elon Musk (@elonmusk) 4 июня 2019 г.
Ранее глава компании Tesla во время презентации новой модели кроссовера Model Y рассказал о планах создать сеть станций для зарядки электромобилей Supercharger. Предприниматель отметил, что сеть Supercharger сможет охватить территорию от Лондона до Пекина.
- Мы будем строить станции для зарядки электромобилей в Казахстане, - ответил глава компании на вопрос о Казахстане из зрительного зала.
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