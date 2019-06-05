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Зарядки для Tesla откроют в Казахстане в этом году

Сеть Supercharger сможет охватить территорию от Лондона до Пекина.

Фото : Pixabay5 июня 2019, 08:34

Зарядные станции для Tesla откроют в Казахстане в этом году. Об этом в Twitter сообщил Илон Маск, передает Zakon.kz.

Ранее глава компании Tesla во время презентации новой модели кроссовера Model Y рассказал о планах создать сеть станций для зарядки электромобилей Supercharger. Предприниматель отметил, что сеть Supercharger сможет охватить территорию от Лондона до Пекина.

- Мы будем строить станции для зарядки электромобилей в Казахстане, - ответил глава компании на вопрос о Казахстане из зрительного зала.


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