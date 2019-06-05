Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нигматулина

Депутаты заслушают отчеты.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, передает Zakon.kz.

Депутаты заслушают отчеты Правительства Республики Казахстан и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год.

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