Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нигматулина
Депутаты заслушают отчеты.
Фото : Хабар 245 июня 2019, 09:00
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, передает Zakon.kz.
Депутаты заслушают отчеты Правительства Республики Казахстан и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год.
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