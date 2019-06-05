На треть снизилась стоимость солнечной электроэнергии благодаря аукционным закупкам

Цена электроэнергии, производимой ветровыми электростанциями и гидроэлектростанциями малой мощности, упала на 13%.

В Казахстане за пять лет установленная мощность ветровых и солнечных электростанций выросла в 30 раз, а объем привлеченных инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за пять лет превысил 480 млн долларов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Как отмечается, интерес инвесторов к казахстанскому рынку альтернативной энергетики возрастает. Инвестиционные предложения кратно превосходят технические возможности электроэнергетической инфраструктуры. В прошлом году регуляторы для отбора наиболее эффективных по стоимости электроэнергии проектов перевели процесс отбора в аукционный формат.

В аукционах по отбору проектов ВИЭ участвовало 113 компаний из 9 стран, в результате было отобрано 36 проектов совокупной мощностью 857,9 МВт. Наибольший спрос пришелся на размещение солнечных электростанций.

Новый аукционный механизм привел к снижению стоимости кВт·ч по солнечным электростанциям на 34%, по ветровым и гидроэлектростанциям малой мощности — на 13%. По экспертным оценкам, снижение затрат на покупку электроэнергии от данных проектов ВИЭ для покупателей составит до 10 млрд тенге в год.



Победа на аукционе достается инвесторам, предложившим наименьшую стоимость электроэнергии. Победители аукциона заключают договоры на покупку всей производимой электроэнергии с момента запуска электростанции по цене, установленной на аукционе с "Расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии" (РФЦ).

Объемы ввода объектов ВИЭ в Казахстане посредством проведения аукционов формируются исходя из утвержденных министерством энергетики целевых показателей развития сектора.



Конечными выгодополучателями аукционов являются традиционные электростанции, на которые и ложится вся финансовая нагрузка по поддержке ВИЭ в Казахстане. Согласно закону "О поддержке возобновляемых источников энергии", вся произведенная ВИЭ электроэнергия централизованно закупается РФЦ (дочерняя компания АО "KEGOC"), который распределяет затраты на покупку электроэнергии от ВИЭ между традиционными электростанциями, пропорционально их доле в общей выработке электроэнергии.

В результате развитие ВИЭ в Казахстане привязано к финансовой стабильности традиционной энергетики; исходя из этого, важна взвешенная тарифная политика в отношении традиционных электростанций, учитывающая рост их затрат на поддержку возобновляемых источников энергии.

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