Хоккейный клуб "Номад" будет выступать в ВХЛ

Его место в ОЧРК может занять узбекский клуб.

Итоги сезона-2018/19 и планы на будущее озвучили на совещании руководителей клубов Открытого чемпионата РК по хоккею с шайбой, передает Zakon.kz.

По сообщениям пресс-службы Казахстанской федерации хоккея, на совещании озвучили, что изменится в ближайшее время в Открытом чемпионате РК по хоккею с шайбой.

- В действующий регламент будут внесены небольшие корректировки. В ближайшее время будет разработано положение о переходах игроков между клубами и ДЮСШ. В информационной базе будет отображаться статус хоккеиста, - отметили в федерации.

Кроме того, в новом сезоне состав участников претерпит изменения.

- Формат проведения чемпионата остается прежним. Столичный "Номад" переходит в ВХЛ. В настоящий момент ведутся переговоры по вступлению в ОЧРК команд из Актобе и Ташкента. Кубок Казахстана - 2019 состоится в Алматы с 20 по 26 августа 2019 года, - сообщили в федерации.

Напомним, что победителем Кубка Казахстана-2018 стал усть-каменогорский "Алтай Торпедо". Атырауский "Бейбарыс" стал чемпионом Казахстана, "Номад" стал серебряным призером, а кокшетауский "Арлан" и петропавловский "Кулагер" - бронзовыми. Также "Арлан" впервые в истории казахстанского хоккея завоевал Континентальный Кубок.

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