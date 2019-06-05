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В Алматы установили цены на детские сады

Размер родительской платы на одного ребенка составит 18 500 тенге.

Фото : plainnews.ru5 июня 2019, 10:07

Аким Алматы подписал постановление "Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение и размера родительской платы в дошкольных организациях города Алматы на 2019 год", сообщает Zakon.kz. Документ опубликован в газете "Вечерний Алматы".

Так, средняя стоимость расходов на одного воспитанника в месяц определена в размере 27 502 тенге. При этом размер родительской платы на одного ребенка составит 18 500 тенге.

Образовательный заказ размещен в детских садах во всех районах города.

Например, в Алатауском районе госзаказ разместят в 98 дошкольных учреждениях. Государство оплатит от 20 до 390 мест для детей. В Алмалинском районе – в 34 дошкольных учреждения, в Бостандыкском – в 46, в Медеуском – в 63.


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