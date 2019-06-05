Нигматулин о трехъязычии в школах: Надо это делать правильно, а не ради отчетов

Из 6 тысяч 740 учителей, получивших сертификаты уровня "В" и выше, только 818 педагогов ведут занятия на английском языке в формате полного погружения.

При обсуждении отчетов правительства РК и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета на пленарном заседании Мажилиса Парламента под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина речь зашла об эффективном освоении средств, выделенных на подготовку учителей-предметников в рамках перехода на трехъязычное обучение в школах, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Джамили Нурманбетовой, в 2018 году из республиканского бюджета было выделено более 1,6 млрд тенге на доплату 6 740 учителям-предметникам, уже получившим сертификаты по прохождению языковых курсов.

- Но хочу подчеркнуть, что все указанные 6 740 учителей получили сертификаты уровня "В" и выше, но только 818 из них ведут занятия в формате полного погружения, что означает проведение всех этапов урока на английском языке. Оставшиеся 5 922 педагога преподают в формате частичного погружения путем проведения только отдельных элементов урока на английском языке. Но при этом обе категории учителей получают одинаковую доплату - 35 394 тенге в месяц. Получается, что абсолютное большинство сертифицированных учителей не могут вести занятия в формате полного погружения, - сказала она, обращаясь к главе профильного ведомства.

Куляш Шамшидинова согласилась с тем, что по внедрению изучения предметов на английском языке до сих пор остается много вопросов.

- Действительно, по вопросу внедрения изучения предметов на английском языке было очень много вопросов. Преподавание на английском языке должно начинаться хотя бы при выполнении двух условий: первое - уровень подготовленности учителей; второе - это уровень подготовленности самих детей, которые должны были уже полностью получать образование на английском языке. Поэтому в этом году министерство образования только в 352 школах полное погружение идет преподавание предметов. Но изначально было принято решение по доплате всем одинаково. Этот вопрос сейчас обсуждается и изучается Министерством образования и науки, и мы хотим внести четкое и ясное понимание, кому доплата должна идти, а кому доплата не должна идти. Мы над этим вопросом работаем, - заверила министр.

При этом спикер мажилиса Нурлан Нигматулин заметил, что средства уже выплачиваются всем прошедшим курсы учителям, без учета соответствия уровня владения английским языком.

- А что там обсуждать? Пока вы обсуждаете, 1,6 млрд уже заплатили, - сказал он.

Куляш Шамшидинова ответила, что уже в середине учебного года этот процесс "они не могли остановить".

- Куляш Ногатаевна, получается, вы доплачиваете не за знание языка, вы доплачиваете за бумажку форматом А4 под названием сертификат? - констатировал спикер палаты. - Напрашивается вывод: вообще нивелируется ли степень владения языком учителей и, откровенно говоря, понятно, почему это делается. Это позволяет просто вам улучшить показатели в отчетах Стратегического плана. Поэтому в отчете Счетного комитета здесь вроде все нормально, а когда начинаем смотреть… Пока вы там наводите, а что тут наводить? Издайте свой приказ - если несоответствие, значит платить не надо, это будет и стимул для учителей, - предложил он.

Нурлан Нигматулин считает, что такая ситуация отрицательно влияет на качество образования.

- А что в результате? Демотивируем все категории учителей, что является, в общем-то несправедливостью. Это что называется полбеды, самое главное, что от такого непрофессионального подхода страдает качество обучения. Отсюда, кстати, острое восприятие населения такого, с позволения сказать, трехъязычного образования. Никто не говорит, что не надо преподавать в школах на английском языке, но делать эту работу надо правильно, по-умному, а не ради отчетов, - заключил руководитель палаты.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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