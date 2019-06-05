О ситуации с подтоплениями в Алматы рассказали специалисты

Было выявлено 26 паводкоопасных участков.

На 26 выявленных паводкоопасных участках в Алматы реконструируют арычные сети и укрепят берега, передает Zakon.kz.

Акиматом города Алматы совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям было выявлено 26 паводкоопасных участков. На 6 из них в ближайшее время будут начаты работы по укреплению берегов, стабилизации русел рек, строительству и реконструкции арычных сетей, а также укладке железобетонных труб.

- По 20 паводкоопасным зонам работы будут проведены в плановом порядке. В том числе по одному участку разработана проектно-сметная документация на берегоукрепление и стабилизацию русла реке Тиксай от Талгарского тракта до проспекта Рыскулова. На остальных 19 местностях работы будут проведены после разработки ПСД. Общая протяженность работ по стабилизации всех паводкоопасных участков составит 21 км, - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

В период весенних паводков и обильных дождей на территории города появляются новые точки подтопления. Работы по их ликвидации ведутся непрерывно.

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