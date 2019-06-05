Срок обучения по программе "Бастау Бизнес" хотят сократить

Все, кто получают микрокредиты, они должны работать как партнеры.

При обсуждении отчетов правительства РК и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета на пленарном заседании мажилиса парламента под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина заместитель премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова сообщила о намерениях сократить сроки обучения по программе "Бастау Бизнес" с полугода до одного или двух месяцев, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, вопрос по программе "Бастау Бизнес" прозвучал от депутата Бакытгуль Хаменовой.

- Мой вопрос касается программы "Бастау бизнес". Задача этой программы состоит из двух частей. Первая направлена на обучение безработных основам предпринимательства. Вторая часть - выделение обучившимся и защитившим проект микрокредитов для организации бизнеса. При реализации этой программы выяснилось, что для второй ее части, то есть для микрокредитования, финансовые средства выделяются недостаточно. Этот вопрос о том, что выделяется недостаточно кредитов, мы задавали заместителю премьер-министра Ерболату Досаеву еще в 2017 году при рассмотрении проекта бюджета на 2018 год. В ответе он тогда заверил: "Финансирование микрокредита будет увеличено, в том числе, за счет возвратных средств, а также из фонда "Даму" и других источников", - сказала она.

Однако, по ее словам, данные по этому вопросу, представленные в отчете правительства, говорят об обратном.

- Если в 2017 году из 6 тысяч 285 человек, обучившихся и защитивших свои проекты, получили микрокредит только 2546 человек или 41%, то в 2018 году из 12 тысяч человек только 4000 человек, или 37%. То есть, выделение средств на финансирование микрокредитов уменьшилось с 41% до 37%. В связи с этим скажите, какие конкретные меры предпримет правительство, чтобы увеличить объемы средств, направляемые на финансирование микрокредитов по программе "Бастау Бизнес", - обратилась она к представителям правительства.

Заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова сообщила, что в прошлом году на развитие предпринимательства было выделено 52 млрд тенге.

- Все эти средства были освоены. В регионах во время встреч нам задавали вопросы по данному вопросу. Это увеличение микрокредитов. Здесь первый вопрос - это исполнение микрокредита, правильное исполнение микрокредита. Нами приняты меры - граждане, получившие микрокредиты, регистрируют дальше бизнес-партнерство. Это женское сообщество женщин, все, кто получают микрокредиты, они должны работать как партнеры, - уточнила она.

Второй вопрос касается сроков обучения, который, по ее мнению, "слишком длинный".

- Срок обучения слишком длинный - до 6 месяцев. Поэтому мы хотим сократить до одного месяца или до двух. Затем прикрепить их к партнерам. Рядом, если находится человек, который знает бизнес, то этот бизнес пойдет на пользу. Но мы знаем, что в регионах способность к бизнесу складывается по-разному. Кто-то может быстро усвоить, а кто-то может на должном уровне не владеть этим. У нас сейчас с 500 тысяч тенге до 2 млн тенге может кто-то взять, а кто-то другой 20 млн тенге может получить. Поэтому здесь у нас дифференцированный подход. Также микрокредит должен быть возвратным. В этом году мы ввели грант. По этому вопросу, для опыта мы выдаем гранты. Объем гранта 500 тысяч. После получения гранта выдается микрокредит. По программе "Бастау" - 54 млрд микрокредиты сейчас имеются, у нас "КазАгро" и другие кредиты тоже предусмотрены - до 100 млрд есть кредиты , - заключила Абдыкаликова.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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