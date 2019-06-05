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Hyundai опрокинулся на крышу в Алматы

Медики забрали для осмотра водителя Hyundai.

Фото : zakon.kz5 июня 2019, 11:48

ДТП с перевертышем произошло в Алматы на проспекте Абая, передает Zakon.kz.

По словам водителя Toyota Camry, он двигался по проспекту Абая в восточном направлении и намеревался повернуть налево на улицу Тлендиева. Он ждал, когда встречные машины проедут, чтобы совершить маневр. На красный свет все машины остановились, и он начал поворот. В этот момент с крайнего правого ряда, с автобусной полосы вылетел Hyundai, водитель которого двигался на запад и решил объехать все автомобили по выделенной для автобусов полосе.

Hyundai ударил по касательной Toyota, и ударившись о бордюр, перевернулся на крышу. После удара он продолжил движение уже на крыше.

Медики забрали для осмотра водителя Hyundai.


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