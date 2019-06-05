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Tesla придет в Казахстан: реакция пользователей Сети

Один из казахстанцев пригласил Илона посетить столицу РК в сентябре этого года.

Фото : Википедия5 июня 2019, 12:21

Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер, со-основатель компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, генеральный директор и главный идейный вдохновитель (Chief Product Architect) компании Tesla Илон Маск ответил на вопрос, когда зарядные устройства и сервисы Tesla появятся в Казахстане. Публика бурно отреагировала на это заявление, передает Zakon.kz.

Пользователи микроблога из разных стран живо отреагировали на сообщение о том, что суперзарядки Tesla появятся в нашей стране. Правда, озвученные Маском сроки люди подвергли сомнению.

- Если он говорит, что в этом году, то это, вероятно, означает конец следующего года. Мы, в Пасадене, штат Калифорния, с прошлого года ждали, чтобы получить суперчарджеры, но пока нет новостей о том, когда у нас будет такой, - написал в микроблоге один из пользователей.

Один из казахстанцев пригласил Илона посетить столицу РК в сентябре этого года для участия в Саммите по возобновляемым источникам энергии, на что изобретатель пока никак не отреагировал.

Другой пользователь пошутил на эту тему.

- Хорошо, я хочу когда-нибудь посетить космодром в Теsla. Кто-нибудь знает кого-нибудь, кто работает на казахских военных и хотел бы показать мне старые орбитальные аппараты Буран?- написал человек.

Началось все с того, что в Twitter'e Илону Маску напомнили о том, что на одной из презентаций он обещал установить суперзарядки Tesla и сервисный центр в Казахстане.

- Суперчарджеры (зарядные станции) и сервисные центры для Tesla придут в Казахстан в этом году, — ответил Маск.

Альберт Ахметов


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