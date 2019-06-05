Взрыв газа на территории АЗС произошел в Кызылорде

В результате пострадал подросток 2004 года рождения.

На территории автозаправочной станции в Кызылорде произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщил на брифинге председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент Zakon.kz.

- Город Кызылорда. На территории автогазовой заправочной станции ТОО "Кызылорда-газ" во время заправки автобуса произошел хлопок газовоздушной смеси без разрушения и горения. С ожогами лиц и рук госпитализирован в больницу Аманулы 2004 года. Это клиент автозаправочной станции, стоял в очереди для заправки бытового газового баллона, - сообщил Беккер.

Он напомнил, что заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях запрещена, так как есть нормативный документ, в одном из пунктов которого говорится, что при проектировании АЗС не допускается установка системы, осуществляющей заправку сжиженным газом оборудований, не относящихся к топливным бакам транспортных средств.

- То есть, запрещается производить заправку бытовых газовых баллонов. Наверняка, на данной газовой заправочной станции нарушались правила эксплуатации, которые перевели к таким последствиям. Газ у нас в автотранспорте все шире используется, в связи с этим возникают проблемы как по размещению стационарных станций, так и по использованию автотранспорта, оборудованного под газ, - отметил Беккер.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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