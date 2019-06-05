Никаких переговоров с "Канело" не будет, если GGG не победит Роллса

Это по-прежнему один из самых больших боев в боксе.

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы казахстанского средневеса Геннадия Головкина, отметил важность боя GGG с канадцем Стивом Роллсом, пишет Sports.kz.

Поединок состоится 8 июня (в 9 утра по времени Нур-Султана) на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

- Мы видели, что случилось с Энтони Джошуа - огромный апсет. Геннадий должен проследить за тем, чтобы это не повторилось. Он дерется с непобежденным Стивом Роллсом, который очень "голоден". У него не было никаких колебаний при подписании контракта. GGG знает, что если он не выиграет этот бой, тогда трилогия с "Канело" и другие большие поединки, про которые говорят люди, вылетят в окно. В субботу ему необходимо побеждать.

Геннадий был очень разочарован решением судей в бою с "Канело". Он знает, что не проиграл тот бой. Но вместо того, чтобы зацикливаться на этом, он подписал контракт с DAZN и встретится со Стивом Роллсом. Никаких переговоров с "Канело" не будет, если GGG не выиграет в субботу вечером. "Канело" выполнил свою часть работы - побил Дэниэла Джейкобса. Теперь Геннадию предстоит сделать свою часть - победить Роллса. После этого мы сможем поговорить о третьем бое с "Канело". Это по-прежнему один из самых больших боев в боксе. Но он не случится, если Головкин не сможет победить Роллса. Надеюсь, нам удастся заполучить третий бой с "Канело", - сказал в интервью Fighthype.com.

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