Для борьбы с коррупцией может появиться департамент добропорядочности

Его работа будет основана на новых подходах к осуществлению контроля в сфере государственной службы.

Глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев предлагает создать департамент добропорядочности, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казахстанскую правду".

- Нарушения Этического кодекса девальвируют позитивные изменения в сфере государственной службы. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы искоренить хамство и бюрократизм, проявляемые долж­ностными лицами, неподобающее поведение их вне службы. Особое беспокойство вызывает укоренившаяся порочная практика нескончаемых проверок низовых структур, сопровождаемых поборами, застольями и подношениями. Хотя в большинстве случаев можно было бы ограничиться дистанционным мониторингом и анализом ситуации без расходования государственных средств и опустошения карманов подчиненных. Мы намерены взять на особый контроль эти вопросы. Возможно, в структуре агентства появится департамент добропорядочности, работа которого будет основана на новых подходах к осуществлению контроля в сфере государственной службы, - отметил Алик Шпекбаев.

По его словам, речь не идет о том, чтобы лишить государственных служащих личной жизни или о введении запрета на участие в различных семейных торжествах.

- Каждый из нас должен проявлять скромность и придерживаться общепринятых морально-этических норм. Они определяют грани поведения человека и во время застолий. Не надо забывать о двух простых вещах. Во-первых, о том, что к человеку, занимающему государственную должность, в любом случае будет проявляться повышенное внимание. Во-вторых, о том, что своим неэтичным поведением государственный служащий, по большому счету, дискредитирует принцип меритократии, то есть власти достойных. Достойного человека всегда отличают высокие этические качества и безупречное поведение, не позволяющие ему переступать грань, когда веселье превращается в шутовство, а праздничное застолье – в поминальный обед по чести, - сказал он.

Алик Шпекбаев отметил, что основная задача сегодняшнего дня – масштабное продвижение идеологии добропорядочности, сочетающей в себе такие ценности как честность, справедливость, этичность и неподкупность. Мы все время акцентируем внимание лишь на недопустимости коррупционного поведения, предупреждая людей об уголовных последствиях. Это важно и нужно, но пример большинства стран с низким уровнем коррупции наглядно демонстрирует, что политика, основанная только на устрашении, не дает желаемых результатов. Государству, обществу и бизнесу нужен новый социальный контракт, направленный на искоренение коррупции, с ясными и обязательными для всех без исключения правилами игры. Над этим будем работать.

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