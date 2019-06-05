Карагусова: В мутном бюджете ничего не видно

На сегодня по госпрограммам имеется многоуровневая система "запутанных" и "невзаимосвязанных" между собой индикаторов и показателей.

Низкое качество планирования республиканского бюджета раскритиковала на пленарном заседании мажилиса депутат Гульжана Карагусова, передает корреспондент Zakon.kz.

- Почти 100%-ное исполнение бюджета, деньги потрачены, однако конечный результат, который мы четко увидеть не можем, мягко выражаясь, оставляет желать лучшего. Как можно объяснить, когда все деньги потрачены, а результата нет? Или только 50 % выделенных средств использовано, а результат достигнут? - возмутилась она при обсуждении отчетов правительства и Счетного комитета за исполнением республиканского бюджета.

По ее мнению, основной причиной всего этого является низкое качество планирования.

- До сих пор правительством не выполняется 91 шаг Плана нации, где четко определено, что ключевые индикаторы, направленные на достижение общенациональных задач, должны быть четкими, понятными, статистически измеримыми, взаимоувязанными между собой и контролируемыми. Именно под такие индикаторы должны выделяться бюджетные средства, чтобы было четко видно, какой конечный результат и сколько нужно денег, - пояснила парламентарий.

Вместо этого Карагусова указала, что на сегодня по исполнению госпрограмм имеется многоуровневая система "запутанных" и "невзаимосвязанных" между собой индикаторов и показателей.

- Что мы имеем на сегодня? Громоздкую многоуровневую систему индикаторов и показателей, которые запутаны, нет взаимосвязи между собой. Только на центральном уровне у нас 500 индикаторов, а на местном почти 1500. Ну и как оценивать конечный результат? Да еще многие индикаторы, как только видит администратор программы, в течение года не выполняется, быстро меняет на другой. Как в данных условиях можно оценить, насколько эффективно были потрачены деньги, и какой конечный результат? – задается вопросами депутат.

- В мутном бюджете и отчете ничего не видно. Как следствие, мы имеем открывающиеся предприятия, которые даже еще не вышли на проектную мощность, уже стали убыточными. Мы имеем дороги, которые сданы в эксплуатацию, а через несколько месяцев приходят в негодность. Проложенные водопровод и газопроводы, но так и не дошедшие до населения. И вся работа администраторов направлена на освоение денежных средств, а вопрос результативности уже даже второстепенным не стал. Наверное, его никто и не ставит, - констатировала Карагусова.

Также она затронула и другие вопросы.

- Надо дать нам четкое представление о внутреннем долге. Это все обязательства по ГЧП, все обязательства по имиджевым проектам, все обязательства по облигациям и ценным бумагам, которые выпускаются квазигосударственным сектором, значительная часть которых есть и в пенсионном фонде, национальном фонде. Мы должны четко посмотреть, какие долги мы будем с вами иметь через 10-20 лет, - заключила парламентарий.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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