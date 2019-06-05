Счастливый отец устроил беспредел у родильного дома

Некоторые в порыве радости переступают грань между оригинальностью и неадекватностью.

Несколько мужчин проехали на территорию перинатального центра на машинах, сигналили и поджигали бензин, передает Zakon.kz со ссылкой на инАктау.

Многие мужчины, особенно романтичные, стараются поздравить своих жен с рождением ребенка как-то по особенному. Но некоторые в порыве радости переступают грань между оригинальностью и неадекватностью.

В Актау в ночь на 5 июня новоиспеченный папа, который уже успел на радостях принять на грудь, с группой друзей проехал на территорию перинатального центра и устроил бардак.

- Ночью, около 15-20 молодых людей дождались, когда шлагбаум для спецтранспорта будет открыт, и заехали на территорию ОПЦ. Вокруг здания парни, громко сигналя, стали нарезать круги и шуметь. В какой-то момент автомобиль остановился, они разлили бензин под окнами здания и подожгли. При этом ни один из них не задумался о безопасности рожениц, их детей и медиков, - сообщили в пресс-службе Облздрава.

По словам представителя ведомства, дежурный охранник пытался остановить вакханалию и вывести толпу, но на его просьбы не отреагировали. Тогда сотрудникам пришлось прибегнуть к помощи полиции.

- Они вызвали полицию, чтобы утихомирить парней, но, к сожалению, пришедшие на вызов полицейские, вместо того, чтобы оформить их по всей строгости закона, обнялись и ушли вместе с хулиганами", - сообщили в пресс-службе Облздрава.

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