Как действовать, если выхватили сумочку

Объектом грабители выбирают слабый пол, целью служат - ценные вещи и деньги.

Полицейские Алматы рассказали, что делать, если у вас выхватили сумочку на улице, и доложили о поимке одного из подозреваемых, действовавших таким методом, передает Zakon.kz.

Подозреваемый оказался мужчиной крупного телосложения. По версии полицейских, он подбегал и выдергивал с рук женщин сумки, телефоны. Ему только по Бостандыкскому району инкриминируется 8 эпизодов.

- Классический метод типичного грабителя, объектом выбирается слабый пол, целью служат - ценные вещи и деньги. Девушка, женщина догнать не сможет, а даже если догонит такого бугая, как правило, она не сможет дать отпор и нейтрализовать его. Правильнее будет запомнить, во что одет злоумышленник, его рост, особые приметы и в каком направлении он ретировался. Для полиции это важная информация и дает шансы для поимки налетчика «по горячим следам», - констатировал начальника ОП при УП Бостандыкского района подполковник полиции Еркин Амантаев.

Этот злоумышленник орудовал в период времени с 22:00 до 01:00 ночи. Смуглый, 30 летний мужчина, азиатской внешности, рост 173 см, спортивного телосложения.

Фото предоставлено Департаментом полиции Алматы

- Задержанный ранее уже судим за грабеж и на текущий момент находится в ИВС ДП г.Алматы. В связи с неоднократностью эпизодов, просим всех жителей города, кто мог пострадать от преступных действий указанного лица, обратиться по телефонам: 298-52-84; 298-52-81 или 102, - резюмировал подполковник Амантаев.

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