"Продавец корня солодки" в Туркестанской области обманул людей на 83 млн тенге

Он оказался причастен к 5 фактам мошенничества.

В Туркестанской области полицейские раскрыли мошенничество на 83 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В производстве следователей Мактаральского РОП находились материалы досудебного расследования в отношении 32-летнего мужчины, который путем мошенничества выманил у потерпевших 83 миллиона тенге, предлагая им вложиться в его бизнес.

- В отдел полиции с заявлением обратились жители Туркестанской области и Шымкента о том, что некий знакомый, войдя к ним в доверие, обманным путем выманил у них крупные суммы денег. К примеру, один из потерпевших, житель Шымкента, сообщил, что в начале 2019 года аферист путем мошенничества выманил у него более 30 миллионов тенге, обещая хороший доход с его бизнеса по продаже корня солодки. У другого потерпевшего, жителя Мактаральского района, под тем же предлогом злоумышленник похитил более 16,5 миллионов тенге, не выполнив обещанного, - рассказали в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Мактаральского РОП задержали подозреваемого, местного жителя, безработного. Следствием установлено, что задержанный оказался причастен к 5 фактам мошенничества и нанес ущерб потерпевшим на сумму 83 миллиона тенге. Как оказалось, предлагая потерпевшим хороший доход с продаж корня солодки, аферист обманным путем выманивал крупные суммы денег, которые потом тратил на свои нужды.

Материалы досудебного расследования по фактам мошенничества с обвинительным актом полицейские направили в суд. В настоящее время решением суда 32-летний подсудимый приговорен к 6 годам лишения свободы.

В свою очередь стражи порядка напоминают жителям Туркестанской области о необходимости быть бдительными и не попадаться на уловки разного рода мошенников.

- Не следует быть излишне доверчивыми к малознакомым лицам, предлагающие различные услуги, помощь в трудоустройстве, в получении кредитов или высокие доходы в сомнительном бизнесе, - отметили в полиции.

В случае если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, то вам необходимо незамедлительно обратиться за помощью в полицию по телефону 102.

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