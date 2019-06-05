Беккер рассказал о "жене полковнике", игнорировании аттракционов и традиции лепить пельмени

Он рассказал, как воспитывает детей и ходят ли они на батуты.

В семье все должны соблюдать режим, уметь плавать, а вместо аттракционов выбирать активный образ жизни, рассказал глава Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент Zakon.kz.

- Я вам честно скажу, у меня есть дочь, ей 10 лет. Мы в столице 10 лет живем и она ни разу не прыгала на батуте. Во-первых, он стоит в пыли и грязи. Жалко ребенка туда отправлять. Аналогично по аттракционам. В кинотеатры отпускаем только со взрослыми, - рассказал журналистам после брифинга Беккер.

Свободное время, как выяснилось, он предпочитает проводить с детьми, занимаясь физкультурой.

- У меня программа, я воскресный папа, поэтому катаемся на велосипедах. Больше всего ботанический сад и катаемся до обеда. Когда нет велосипедов, могу посоветовать, купил год назад палки для скандинавской ходьбы. Вы зря смеетесь, на самом деле 95 % мышц в теле заставляет работать, - сказал он.

В семье у него все умеют плавать, посещают бассейн, а во время отпуска едут в Турцию на море.

- Дети все плавать умеют, начал учить с трех лет. Я вам скажу так, у нас достаточно хорошо дети плавают, но в море купаемся, я стараюсь быть на расстоянии вытянутой руки, - подчеркнул Беккер.

Он также раскрыл журналистам секрет, что в его семье он генерал, жена - полковник, а дети - рядовые.

- Я вам секрет один раскрою, у меня друзья смеются. Я генерал, а жена у меня полковник. Они спрашивают: какое у детей звание? Отвечаю, что они пока рядовые. Вы смеетесь, но должен быть порядок во всем. Сын закончил 10 классов, дочь 4, но мы ни разу не сидели с ними, не делали уроки. Приходят со школы, сами переодеваются, не кушают и делают уроки. Когда сделают уроки, тогда уже идут кушать. И учатся все, не отличники, но и троек нет, - объяснил глава КЧС.

Он посоветовал многим взрослым больше уделять времени детям, не стесняться брать детей с собой на рынок.

- С детьми надо заниматься. Я дочь беру с собой в магазин. Она тележку катит, я не знаю, какой кетчуп надо купить, а она все знает. У нас традиция зимой лепить пельмени дома всей семьей. Я вам скажу производительность 200 штук в час. Вместе с "рядовыми". Мама тесто катает, я фарш кладу, дети лепят, - рассказал Беккер.

Он уточнил, что фарш для готовки пельменей они делают самостоятельно, закупая мясо на рынке.

- Мы не покупаем фарш, еду на рынок и берем. Сын потом режет мясо, доча любит на мясорубке крутить. Почему мы стесняемся брать их на рынок? Они должны знать, какое есть мясо, яйца, в конце концов должны знать сколько это все стоит, - заключил Владимир Беккер.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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