Нурмагомедов заключил новый контракт с UFC

По словам менеджера, боец стал "самым высокооплачиваемым спортсменом" чемпионата.

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает РБК со ссылкой на MMA.

По старому контракту у Нурмагомедова остался всего один бой.

- Лучшего и желать нельзя. Самые легкие переговоры в моей жизни. Это было честно, прямо по делу, - сказал менеджер Али Абдель-Азиз.

Абдель-Азиз также назвал новый контракт одной из крупнейших сделок в истории UFC, однако не раскрыл точную сумму контракта.

- Хабиб — самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC, и мы счастливы, - заявил он.

7 сентября в Абу-Даби состоится бой между Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Дастином Порье.

Хабиб Абдулманапович Нурмагомедов - российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в легком весе. По состоянию на январь 2019 года занимает третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории (англ.pound-for-pound).

Двукратный чемпион мира по боевому самбо (2009 и 2010 года), чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира 2012 года по грэпплингу по версии NAGA Grappling.

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