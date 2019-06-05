Google запретил рекламу служб технической поддержки

Компания объяснила свое решение.

В справке Google Ads обновилась информация о запрещенных типах бизнеса. Теперь к ним были добавлены сторонние службы техподдержки, передает gruzdevv.ru.

Речь идет о любой рекламе технической поддержки от сторонних компаний, связанных с технологиями и онлайн-услугами.

Например, рекламные объявления об услугах по устранению неполадок, обеспечению компьютерной безопасности, защиты от вирусов, подключению к Интернету, установке ПО будут отклонены. Кроме того, под новый запрет попали сервисы ремонта компьютеров, телефонов, смартфонов, планшетов и другой техники.

Google объясняет свое решение тем, что сторонние службы техподдержки выдают себя за официальных представителей компаний, а значит действуют мошенническим путем.

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