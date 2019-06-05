Касым-Жомарт Токаев посетил медресе "Астана"

Пусть в нашей стране все будет в порядке - обратился Токаев к воспитанникам медресе.

Фото : кадр видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил воспитанников Медресе "Астана" с Ораза айт, передает Zakon.kz. Видео с главой государства, беседующим с учащимися медресе, разместил в соцсетях его пресс-секретарь Берик Уали. - Айт қабыл болсын! Пусть ваши желания сбудутся. Казахстану такие медресе очень нужны. Желаю вам всем здравия. Служите нашему государству, народу. Пусть Аллах даст нам благополучие до следующего Рамазана, пусть в нашей стране все будет в порядке, - обратился Токаев к воспитанникам медресе. 5 июня в Казахстане отмечают Ораза айт (Ураза байрам, Ид аль-фитр) – праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан. Верующие приступят к торжеству после прочтения коллективной молитвы - айт намаз. Читайте также: Токаев поздравил казахстанцев с Ораза айт

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