Больше 47 тысяч человек в ВКО уже получили выплаты АСП

Также проведен анализ по поддержке детей многодетных, малообеспеченных семей, выпускников школ 9-11 классов.

5 июня аким ВКО Даниал Ахметов провел селекторное совещание с акимами городов и районов области по вопросу назначения и выплаты адресной социальной помощи, передает Инфоцентр ВКО.

Напомним, что с 1 апреля 2019 года АСП осуществляется по новому механизму. Во-первых, увеличена черта бедности. Теперь каждый член семьи, в том числе дети до 18 лет и студенты до 23 лет, претендующие на назначение выплат, ежемесячно получают по 20 789 тенге. Во-вторых, из расчета совокупного дохода исключены пособия многодетным семьям, пособие по инвалидности ребенка, стипендии учащихся.

Как было доложено на совещании, всего на выплату АСП выделено 7,1 млрд тенге, в том числе: 718,6 млн.тенге из местного бюджета, и 6,4 млрд. тенге из республиканского. Плановый охват получателей до конца 2019 года составлял всего 46 тысяч человек. Однако в данное время по итогам двух месяцев адресная социальная помощь уже назначена больше 49,5 тысяч человек (10 144 семьям). Поэтому в Министерство труда и защиты РК была подана заявка на дополнительное финансирование. Планируется, что общее количество получателей АСП в этом году составит порядка 55 тысяч человек.

В настоящее время выплаты уже получили 9 519 семей или 47 292 человека. Поскольку назначение осуществлялось с 1 по 31 мая, то оставшимся 625 семьям (2 474 человека), обратившимся с 25 по 31 мая, адресная помощь будет выплачена до 15 июня.

Глава региона заострил внимание на выплату обусловленной адресной социальной помощи, которую назначают ровно на 1 год, и обязательным условием получения является трудоустройство работоспособных членов семьи. По информации управления координации занятости и социальных программ, обусловленные выплаты назначены 8164 семьям (41 831 человек, из которых 14514 – трудоспособные). На момент обращения за АСП - 6891 имели постоянную работу, 1267 - привлечены к мерам содействия занятости. Однако 6356 человек отказались от трудоустройства, в том числе 5,5 тысяч занятых по уходу за детьми до 7 лет. Даниал Ахметов отметил, что необходимо активизировать трудоустройство этой категории граждан, и поручил составить карту по обеспечению работой в течение месяца.

Кроме того, на совещании было доложено о том, что 200 млн тенге выделено из областного бюджета для освобождения многодетных семей и семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями, от платы за питание в детских дошкольных учреждениях. Освобождены от оплаты 2435 детей в государственных детских садах, 474 ребенка – в частных, 609 – с особыми потребностями.

Помимо этого, был проведен анализ по поддержке детей многодетных, малообеспеченных семей, выпускников школ 9-11 классов. Как рассказала заместитель акима ВКО Асем Нусупова, на сегодняшний день в области 1087 таких ребят. Для того, чтобы все они имели возможность получить бесплатное техническое и профессиональное образование по востребованным специальностям было принято решение о размещении государственного образовательного заказа на 6200 мест. Кроме того, по Программе продуктивной занятости и массового предпринимательства предусмотрено 1730 мест. Сейчас районные и городские отделы образования составляют список желающих из многодетных семей обучаться в колледжах области, определению специальностей, квалификации и выбора колледжа. Эти данные будут учтены при предоставлении и распределении грантовых мест.

Даниал Ахметов обратил особое внимание на вопрос обеспечения школьной формой нуждающихся учеников. Как было доложено на совещании, школьная форма необходима 33,5 тыс. учащимся, из них 6,7 тыс. будут обеспечены за счет фонда всеобуча, предусмотренных из местного бюджета, 26,8 тыс. - за счет областного бюджета. На эти цели с областного бюджета предустотренны 500 млн.тенге. Готовы пошить и выпустить школьную одежду несколько предприятий области: ТОО "УК Юнис", ТОО "Семспецснаб", ИП "Isnar", ТОО "Ақтұмар", ТОО "Ақмаңдай".

Но глава региона заметил, что для того, чтоб выделить государственный заказ, региональная Палата предпринимателей и управление предпринимательства должны подготовить такую программу, чтобы обновить основной инвестиционный фонд и повысить конкурентоспособность отечественных производителей. В свою очередь, областное управление образования должно разобраться с многообразием школьной формы в 655 учебных учреждениях, и разработать четкие виды одежды для учеников.

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