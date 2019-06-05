Китайские сигареты на 3 млн тенге изъяли на таможенном посту в Хоргосе

Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

На таможенном посту в Хоргосе казахстанские таможенники выявили контрабандный груз в виде сигарет и мобильных телефонов, передает Zakon.kz.

На КПП МЦПС "Хоргос" в Алматинской области сотрудники таможенной службы "Алтынколь" совместно с ПС КНБ РК у граждан Казахстана изъяли 1 тысячу блоков сигарет китайского производства марки Allure (10 тыс. пачек - 200 тыс. штук сигарет), и марки Golden deer в количестве 1250 блоков (12 500 пачек). Общий вес изъятой табачной продукции составил 546 кг. Таможенная стоимость товара - 3 049 824 тенге.

Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Также сотрудниками таможенной службы поста "Алтынколь" ДГД по Алматинской области совместно с ПС КНБ РК у казахстанцев изъяли 180 штук мобильных телефонов. Нарушители привлечены к адмответственности по ст. 551 ч.1 - Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах.

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