Штормовое предупреждение объявлено в трех областях республики

Так, в Таразе ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Временами гроза, шквал, град.

Штормовое предупреждение объявлено 6 июня в трех регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

- В Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более. Местами ожидаются гроза, шквал, град, - сообщают синоптики.

В Таразе ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Временами ожидаются гроза, шквал, град. Вероятность шторма 85-90 %

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, местами гроза. Днем возможен град, шквал. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Семее ожидается гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, днем град. Ветер северо-западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанае ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

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