Деловой завтрак с акимом: Бакауов встретился с бизнесменами в неформальной обстановке

Аким области пообещал встречаться с бизнесменами в формате делового завтрака каждые три месяца.

Более 80 предпринимателей пригласил аким Павлодарской области на деловой завтрак, чтобы узнать, что исполнительная власть делает не так для развития бизнеса в регионе, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

На встрече без галстуков Булат Бакауов сразу же предложил бизнесменам задавать все интересующие их вопросы. По его словам, сегодня власти пытаются вести диалог с населением на самых разных площадках, в том числе в режиме "онлайн". Однако для обратной связи с предпринимателями в Павлодарской области планируют создавать отдельные площадки.

- Мы озадачены лишь одним вопросом – как помочь малому и среднему бизнесу, - отметил глава региона. – Поэтому я обращаюсь к каждому предпринимателю: скажите, что нам нужно сделать, чтобы представители МСБ работали активнее и эффективнее. Мы готовы рассматривать все варианты поддержки и сотрудничества с частным сектором. Вы можете задавать любые вопросы, а мы в ближайшее время дадим на них ответы.

Бизнесмены поддержали такой формат общения. Для многих из них встреча за завтраком стала не только возможностью поделиться своими мыслями, но и встретиться с потенциальными партнерами, наладив сотрудничество с другими предпринимателями.

- Бизнесу нужны такие встречи, потому что зачастую нам есть, что сказать государственным служащим, - председатель Ассоциации предпринимателей "Ertis Business Association" Аслан Кунияров. – Поэтому мы целиком и полностью поддерживаем желание руководства Павлодарской области открыть перед предпринимателями все двери.

Во время делового завтрака перед собравшимися выступили и гости из Нур-Султана. Среди них был и замглавы Казахстанского центра индустрии и экспорта Турар Жолмагамбетов. Он рассказал, что предприятия обрабатывающей промышленности, производящие продукцию высоких переделов, сегодня могут рассчитывать на поддержку по продвижению экспорта. Те же трубопрокатчики и производители кабеля могут получить компенсацию до 200 миллионов тенге за транспортные расходы, связанные с поставкой продукции зарубеж.

- Когда предприниматель черпает информацию о каких-либо программах поддержки на веб-сайтах или из печатной продукции, у него возникают дополнительные вопросы, - заявил представитель центра индустрии и экспорта. – Поэтому мы всегда приветствуем такие встречи в неформальной обстановке, когда с бизнесменами можно обсудить какие-то моменты, поделиться с ними небольшими лайфхаками. Встречи вживую всегда намного эффективнее.

За чашкой чая бизнесмены рассказали-таки о своих проблемах. К примеру, руководитель ТОО "Fresh Milk" Олег Толмачев заявил, что не может наладить поставку производимой молочной продукции за границу.

- В 2017 году наша компания приняла участие в международной выставке в Гонконге, в 2018 году ездили в Лондон, после чего заключили несколько контрактов с зарубежными компаниями, - сообщил бизнесмен. – Сегодня, куда бы мы ни обратились, мы не можем начать поставку из-за самых разных препонов, связанных с документацией. Нам нужна помощь, чтобы попасть на зарубежные рынки.

На все озвученные вопросы пообещали дать ответы и оказать максимальную поддержку тем предпринимателям, которым она нужна. Более того, аким Павлодарской области пообещал встречаться с бизнесменами в формате делового завтрака каждые три месяца.

Адиль Аскеров

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