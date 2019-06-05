Байбек поручил начать строительство развязки на Аэропортовском кольце

Она будет на кольце Кульджинский тракт - ул. Бухтарминская.

Сегодня, 5 июня, в Алматы было запущено движение в одном направлении по новой развязке Рыскулова - Кульджинский тракт. Аким Алматы также поручил начать строительство развязки Кульджинский тракт - Бухтарминская, передает Zakon.kz.

- Cегодня открыли движение в западном направлении на новой развязке Рыскулова-Кульджинский тракт. Через месяц движение откроется и в восточном направлении, - написал в Instagram аким Алматы.

Он сообщил, что эта двухуровневая развязка соответствует высоким стандартам безопасности и сейсмичности. В ходе строительства было использовано более 100 тыс. кубических метров бетона и металлоконструкции алматинских производителей. При строительстве создано 400 рабочих мест, более 4 млрд тенге возвращено в бюджет в виде налогов.

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- Поручил также уже в этом году начать строительство еще одной развязки с эстакадой и тоннелем на кольце Кульджинский тракт - ул. Бухтарминская. Это позволит серьезно повысить мобильность горожан, снизить бизнес-издержки, уменьшить пробки на этом направлении и экологическую нагрузку на город, - отметил Бауыржан Байбек.

Ранее сообщалось о том, что развязка на аэропортовском кольце станет логичным продолжением рыскуловской. По завершении строительства пропускная способность должна увеличиться на 15–20 % — станет легче заезжать и выезжать из города. Планируемый срок завершения — февраль 2020 года.

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